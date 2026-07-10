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TAGESVORSCHAU: Termine am 10. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 10. Juli

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TERMINE UNTERNEHMEN

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08:00 DEU: Porsche AG, Pre-Close-Call Q2

10:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung

11:00 DEU: Volkswagen inklusive Audi, Absatz Q2/26 und 1. Halbjahr

14:00 DEU: BMW, Pre-Close-Call Q2

15:30 USA: Delta Air Lines, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 6/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Inlandstourismus 5/26

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08:00 DEU: Insolvenzen 4/26

08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 5/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Industrieproduktion 5/26

EUR: Treffen der EU-Finanzminister

EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag und Bundesrat entscheiden über Gebäudemodernisierungsgesetz

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21:00 DEU: Ende der gut fünfmonatigen Generalsanierung der Bahnstrecke Köln-Wuppertal-Hagen

BEL: Treffen der EU-Finanzminister

IRL: Informelles Treffen der für Wettbewerb zuständigen Minister der EU-Staaten

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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