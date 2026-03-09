DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 +2,6%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.417 +2,5%Euro1,1619 -0,1%Öl92,87 +3,4%Gold5.171 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreis im Blick: DAX grenzt letztlich Verluste ein - 23.000 Punkte zurückerobert -- Wall Street schließt fester -- HPE, Gabler, Lufthansa, TUI, NVIDIA, DroneShield, Goldpreis, Rheinmetall im Fokus
Top News
Krypto leicht erklärt: Was sind Soft Forks und Hard Forks? Krypto leicht erklärt: Was sind Soft Forks und Hard Forks?
Airbus-Aktie grün: So viele Flugzeuge wurden im Februar ausgeliefert und so viele bestellt Airbus-Aktie grün: So viele Flugzeuge wurden im Februar ausgeliefert und so viele bestellt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU: Termine am 10. März 2026

10.03.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 10. März 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen

07:30 DEU: Volkswagen AG, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Jahreszahlen

09:00 FRA: Renault, Group Strategy Day

10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung

12:00 DEU: Biontech, Q4-Zahlen

21:00 USA: Oracle, Q3-Zahlen

ESP: Repsol, Capital Markets Day

Wer­bung

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

00:50 JPN: Geldmenge M2 2/26

00:50 JPN: Geldmenge M3 2/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26

07:00 FIN: Industrieproduktion 1/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 2/26

08:00 DNK: Verbraucherpreise 2/26

08:00 DEU: Handelsbilanz 1/26

Wer­bung

08:00 SWE: Industrieaufträge 1/26

08:30 HUN: Verbraucherpreise 2/26

08:45 FRA: Handelsbilanz 1/26

09:00 AUT: Industrieproduktion 1/26

10:00 ITA: Erzeugerpreise 1/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 1/26

11:00 GRC: Verbraucherpreise 2/26

15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 2/26

CHN: Handelsbilanz 2/26

SONSTIGE TERMINE

EUR: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi