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TAGESVORSCHAU: Termine am 10. November 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 10. November

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TERMINE UNTERNEHMEN

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05:00 USA: Adtran, Q3-Zahlen

06:55 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen (10.00 Telefoncall)

07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Jenoptik, Q3-Zahlen (detailliert)

07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen

07:25 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen (Conference Call 11.00 Uhr)

07:30 DEU: Uniper, 9Monatszahlenn (detailliert)

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07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen (9.00 Analystenkonferenz, 10.30 Pressekonferenz)

07:30 DEU: Medios, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Infineon, Jahreszahlen (8.00 Pk)

08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Halbjahreszahlen

08:00 JPN: Suzuki Motor, Q2-Zahlen

08:30 JPN: Softbank, Q2-Zahlen

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09:00 DEU: KSB, Q3-Umsatz

12:00 NOR: DNB ASA, Capital Markets Day

22:00 CHE: Alcon, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day

GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day

ITA: Banca Generali, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 10/26

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 9/26

00:50 JPN: Handelsbilanz 9/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

06:30 NOR: Verbrauchervertrauen Q4/26

07:00 FIN: Industrieproduktion 9/26

08:00 DNK: Verbraucherpreise 10/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 10/26

08:30 HUN: Verbraucherpreise 10/26

09:00 AUT: Industrieproduktion 9/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 9/26

11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/26

14:15 USA: ADP Arbeitslosenzahlen (Woche)

14:30 USA: Verbraucherpreise 10/26

14:30 USA: Realeinkommen 10/26

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Pk Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba): Kapitalmarktausblick 2027 mit Helaba-Chefvolkswirtin Rosa Traud, Frankfurt/M.

DEU: Deutscher Eigenkapitaltag (DET) u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Berlin

DEU: 16. Deutscher Maschinenbaugipfel, Berlin

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

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