TAGESVORSCHAU: Termine am 10. Oktober 2025

09.10.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 10. Oktober 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DNK: Tryg, Q3-Zahlen

11:00 DEU: VW-Konzern, Auslieferungen Q3/25

DEU: BMW, Pre-Close-Call Q3

DEU: Porsche AG, Pre-Close-Call Q3

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/25

10:00 ITA: Industrieproduktion 8/25

16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindex 10/25 (1. Schätzung)

EUR: S&P zu Italien

EUR: Scope zu EU

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag

+ 09.00 Erste Lesung des geplanten Tariftreuegesetzes

+ 12.30 Erste Lesung von Gesetzen zur beschleunigten Vergabe öffentlicher Aufträge

+ 14.15 Aktuelle Stunde zur Industriepolitik

11:00 DEU: Mündliche Verhandlung zur Sammelklage des Bundesverbands Verbraucherzentrale gegen Meta wegen Datendiebstahls bei Facebook

LUX: Treffen der EU-Finanzminister

GBR: Britische Regierung, Fujitsu und Postamt reagieren auf Abschlussbericht zur Horizon-Untersuchung. Im sogenannten Horizon-Skandal geht es um Hunderte frühere selbstständige Filialleiter des staatseigenen Unternehmens Post Office, die wegen einer fehlerhaften Software beschuldigt wurden, sich bereichert zu haben.

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi