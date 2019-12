TAGESVORSCHAU: Termine am 11. Dezember 2019

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 11. Dezember:

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen (10.00 h Jahres-Pk, Hamburg)

08:00 DEU: Telefonica Deutschland, Business Update Call

08:00 ESP: Inditex, Q3-Zahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Q4 Umsatz

09:30 CHE: Credit Suisse, Investor Day, London

10:00 DEU: Carl Zeiss, Jahres-Pk, Stuttgart

11:00 SWE: Hexagon, Capital Markets Day

11:00 DEU: Volkswagen Marke, Auslieferungen 11/19

13:45 DEU: TUI, Telefon-Pk zu den Jahreszahlen

14:30 CHE: Barry Callebaut, Hauptversammlung

15:00 USA: Home Depot, Investor & Analystentreffen

18:30 DEU: Metro, Jahreszahlen (endgültig)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Airline-Verband IATA mit neuen Passagier- und Frachtzahlen 2019

DEU: Thyssenkrupp, Kapitalmarkttag, London

SAU: Aramco, Erstnotiz an der Saudi Stock Exchange

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 11/19

12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/19 (endgültig)

12:00 TRK: Türkische Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 11/19

14:30 USA: Realeinkommen 11/19

16:30 USA: Energieministerium, Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Zinsbeschluss (20.30 h Pk)

SONSTIGE TERMINE

01:00 USA: US-Präsident Donald Trump spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung unter dem Motto "Make America Great Again"

09:00 EUR: EU-Kommission und EU-Parlament beraten über den "Green Deal"

10:00 DEU: LG Köln verkündet Urteil über Klage der HUK Coburg gegen Check24 im Rechtsstreit um "Nirgendwo Günstiger Garantie", Köln

12:00 FRA: Frankreichs Premier will nach Protest Pläne zur Rentenreform vorstellen

DEU: Sitzung des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn u.a. zu den Problemen beim Verkauf der Tochter Arriva und zur Bestellung eines neuen Finanzvorstands

DEU: Internationale Konferenz "Future of AI in Automotive" des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) zu Künstlicher Intelligenz (KI) in Autos°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi