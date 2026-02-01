TAGESVORSCHAU: Termine am 11. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 11. Februar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NOR: Aker ASA, Jahreszahlen

06:30 CHE: SGS, Jahreszahlen

07:00 DEU: Commerzbank, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Analystencall, 10.30 Pk)

07:00 DEU: Siemens Energy, Q1-Zahlen (8.30 Pk)

07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q1-Zahlen

07:00 DEU: TKMS, Q1-Zahlen (9.30 Pk)

07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q1-Zahlen (9.00 Pk und Analystencall)

07:00 CHE: Schindler, Jahreszahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen

07:00 NLD: Randstad, Jahreszahlen

07:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen

07:00 AUT: Bawag Group, Jahreszahlen

07:00 FRA: Rexel, Jahreszahlen

07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Douglas, Q1-Zahlen (detailliert) (11.00 Analystencall)

07:30 FRA: Totalenergies, Jahreszahlen

07:30 FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen

07:30 NOR: Storebrand, Jahreszahlen

07:30 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen

08:00 NOR: Yara, Jahreszahlen

13:00 USA: McDonald's, Q4-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen

13:35 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen (14.30 Uhr Capital Markets Day Update)

17:45 FRA: Michelin, Jahreszahlen

17:45 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Jahreszahlen

ITA: Banca Generali, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Erzeugerpreise 1/26

02:30 CHN: Verbraucherpreise 1/26

10:00 ITA: Industrieproduktion 12/25

12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 1/26

14:30 USA: Realeinkommen 1/26

16:30 RUS: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 12/25

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Pk Société Générale: Marktausblick 2026, Frankfurt/M.

09:30 DEU: Zweitägige «Frankfurt Digital Finance» Konferenz der europäischen Finanzindustrie

09:30 DEU: «Factory of the Future» - GEA eröffnet Pharma- und Kompetenzzentrum Gefriertrocknung u.a. mit Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne), Elsdorf

10:00 DEU: Online-Pk Bitkom e.V. «Hybride Angriffe: Wie gut vorbereitet ist die deutsche Wirtschaft»

BEL: Gipfeltreffen der europäischen Industrie mit Staats- und Regierungschefs der EU

+ 13.15 Eröffnungsstatements (u.a. von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen)

+ ca. 14.10 Doorstep mit Wopke Hoekstra, EU-Kommissar für Klima, Netto-Null-Emmissionen und sauberes Wachstum

+ ca. 15.00 Schlussbemerkungen vom belgischen Premierminister Bart De Wever

+ 17.30 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz mit Q+A vor Industrievertretern

BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

