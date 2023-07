TAGESVORSCHAU: Termine am 11. Juli 2023

Heute im Fokus

Rheinmetall-Werk in der Ukraine soll spätestens im Oktober die Produktion aufnehmen. RTL findet in Weimer Media Käufer für G+J-Titel Business Punk. thyssenkrupp nucera-Aktien steigen nach geglücktem Börsengang weiter. Wirtschaftsweiser spricht sich für Zinspause aus. Hauck Aufhäuser IB stuft NORMA Group ab. Novartis unterliegt in US-Patentstreit.