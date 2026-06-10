TAGESVORSCHAU: Termine am 11. Juni 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 11. Juni
^
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung
10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung
10:15 DEU: Sennheiser, Jahres-Pk, Wedemark
17:00 USA: Hasbro, Hauptversammlung
19:00 USA: Zoom Video Communications, Hauptversammlung
19:00 USA: Honeywell, Investor Day
22:00 USA: Adobe, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 4/26
08:00 DEU: Inlandstourismus 4/26
08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
11:00 DEU: IWH-Konjunkturprognose zum Sommer 2026
12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Erzeugerpreise 5/26
SONSTIGE TERMINE
Bundestag mit Regierungserklärung von Bundeskanzler Merz
+ 09.00 Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum bevorstehenden EU-Gipfel
09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ersatzanspruch wegen Kosten einer Schufa-Bonitätsauskunft
09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH im Streit um Informationen zu Corona-Impfstoff-Verträgen der EU-Kommission
09:30 DEU: Hauptversammlung Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI), Berlin
10:00 DEU: Innovationstag Mittelstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE)
16:00 DEU: Tag des Familienunternehmens
u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Digitalminister Karsten Wildberger (CDU)
+ 16.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
DEU: Fortsetzung BDEW Kongress 2026, Berlin
Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) sowie Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD).
DEU: Sonderkonferenz der Regierungschefin und Regierungschefs der ostdeutschen Länder unter Berliner Vorsitz, Berlin-Schönefeld
LUX: Treffen der Euro-Gruppe
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi