TAGESVORSCHAU: Termine am 11. Mai 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 11. Mai
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Aurubis, Q2-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz)
07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen (detailliert)
07:00 DEU: TKMS, Q2-Zahlen (9.30 Pk)
07:15 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen (10.00 Presse- und Analystenkonferenz)
07:30 DEU: Gea Group, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen (8.00 Pk)
07:30 DEU: Adesso, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Compass Group, Halbjahreszahlen
14:00 DEU: Hochtief, Q1-Zahlen
14:00 NLD: ASM International, Hauptversammlung
14:00 USA: Fox Corp, Q3-Zahlen
18:00 DEU: Patrizia, Q1-Zahlen
20:30 BGR: Shelly, Q1-Zahlen (detailliert)
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
SAU: Aramco, Q1-Zahlen
USA: Mosaic, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
03:30 CHN: Erzeugerpreise 4/26
03:30 CHN: Verbraucherpreise 4/26
08:00 DNK: Verbraucherpreise 4/26
08:00 NOR: Verbraucherpreise 4/26
11:00 GRC: Industrieproduktion 3/26
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 4/26
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Verband deutscher Pfandbriefbanken legt Zahlen zu Immobilienpreisen im ersten Quartal vor
BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel
CYP: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten, Nikosia
HINWEIS
RUS: Feiertag, Börse geschlossen
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