TAGESVORSCHAU: Termine am 11. Mai 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 11. Mai

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TERMINE UNTERNEHMEN

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07:00 DEU: Aurubis, Q2-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: TKMS, Q2-Zahlen (9.30 Pk)

07:15 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen (10.00 Presse- und Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Gea Group, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen (8.00 Pk)

07:30 DEU: Adesso, Q1-Zahlen

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08:00 GBR: Compass Group, Halbjahreszahlen

14:00 DEU: Hochtief, Q1-Zahlen

14:00 NLD: ASM International, Hauptversammlung

14:00 USA: Fox Corp, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Patrizia, Q1-Zahlen

20:30 BGR: Shelly, Q1-Zahlen (detailliert)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

SAU: Aramco, Q1-Zahlen

USA: Mosaic, Q1-Zahlen

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TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 4/26

03:30 CHN: Verbraucherpreise 4/26

08:00 DNK: Verbraucherpreise 4/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 4/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 3/26

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 4/26

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Verband deutscher Pfandbriefbanken legt Zahlen zu Immobilienpreisen im ersten Quartal vor

BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

CYP: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten, Nikosia

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi