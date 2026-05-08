DAX24.339 -1,3%Est505.912 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,05 +0,9%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.597 -1,7%Euro1,1755 -0,1%Öl105,8 +5,6%Gold4.678 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Intel 855681 Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 Tempus AI A40EDP
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen auch Freitag in Rekordlaune -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
Altersvorsorgedepot mit 55: Warum Späteinsteiger die höchste Förderquote bekommen Altersvorsorgedepot mit 55: Warum Späteinsteiger die höchste Förderquote bekommen
IPO in Sicht: Krypto-Börse Kraken will bald an die Börse gehen IPO in Sicht: Krypto-Börse Kraken will bald an die Börse gehen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU: Termine am 11. Mai 2026

11.05.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 11. Mai

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aurubis, Q2-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: TKMS, Q2-Zahlen (9.30 Pk)

07:15 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen (10.00 Presse- und Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Gea Group, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen (8.00 Pk)

07:30 DEU: Adesso, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Compass Group, Halbjahreszahlen

14:00 DEU: Hochtief, Q1-Zahlen

14:00 NLD: ASM International, Hauptversammlung

14:00 USA: Fox Corp, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Patrizia, Q1-Zahlen

20:30 BGR: Shelly, Q1-Zahlen (detailliert)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

SAU: Aramco, Q1-Zahlen

USA: Mosaic, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 4/26

03:30 CHN: Verbraucherpreise 4/26

08:00 DNK: Verbraucherpreise 4/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 4/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 3/26

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 4/26

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Verband deutscher Pfandbriefbanken legt Zahlen zu Immobilienpreisen im ersten Quartal vor

BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

CYP: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten, Nikosia

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi