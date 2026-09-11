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TAGESVORSCHAU: Termine am 11. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 11. September

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TERMINE UNTERNEHMEN

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07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 8/26

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 8/26

07:00 FIN: Leistungsbilanz 7/26

08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/26

08:00 GBR: Industrieproduktion 7/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 7/26

09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 8/26

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

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14:30 USA: Verbraucherpreise 8/26

14:30 USA: Realeinkommen 8/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/26 (vorläufig)

18:00 RUS: Verbraucherpreise 8/26

18:00 RUS: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche

+ Einzeletats Arbeit/Soziales, Forschung, dann Schlussrunde zum Haushaltsgesetz 2027

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