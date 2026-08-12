TAGESVORSCHAU: Termine am 12. August 2026

12.08.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 12. August

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Werbung

06:45 LUX: Grand City Properties, Q2-Zahlen

07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen (10.00 Analystencall)

07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystencall)

07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q3-Zahlen (11.00 Analystencall)

07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen (9.00 Pk)

07:00 DEU: TKMS, Q3-Zahlen (9.30 Pk)

07:00 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 Pk, 14.00 Analystencall)

Werbung

07:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen (8.00 Call Pk)

07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, 9Monatszahlen (detailliert) 9.00 Pk)

07:00 AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q2-Zahlen

07:25 DEU: Medios, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen (8.00 Pk)

07:30 DEU: Douglas, Q3-Zahlen (11.00 Analystencall)

Werbung

07:30 DEU: Bechtle, Q2-Zahlen (detailliert) (10.30 Pk)

07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Q2-Zahlen (11.00 Pk)

07:30 DNK: Vestas, Q2-Zahlen

08:30 TWN: Foxconn, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Freenet, Q2-Zahlen

19:00 BGR: Shelly Group, Q2-Zahlen (detailliert)

22:05 USA: Cisco Systems, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 ROU: Verbraucherpreise 7/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

10:00 FRA: IEA Öl-Monatsbericht 8/26

12:00 POR: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 7/26

14:30 USA: Realeinkommen 7/26

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: BIP Q2/26 (vorab)

18:00 RUS: Verbraucherpreise 7/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundeskabinett - u.a. mit Reform der Nachrichtendienste, Frühstartrente und Bafög-Reform

+ Kabinettssitzung wird von Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) geleitet

+ ca. 12.55 Pressestatement Klingbeil

EUR: EU-Verpackungsverordnung (PPWR) tritt in Kraft

CHE: ILO-Bericht über Jugendarbeitslosigkeit

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi