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TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Juni 2026

12.06.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 12. Juni

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/26

10:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung

USA: IPO: SpaceX, Börsengang

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 4/26 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 4/26

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 4/26

08:00 GBR: Industrieproduktion 4/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 4/26

08:00 GBR: BIP 4/26

08:00 ROU: Verbraucherpreise 5/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

08:00 DEU: Insolvenzen 3/26

08:00 DEU: Handel und Abgabe von Treibhausgasen mit hoher Klimawirksamkeit:

Schwefelhexafluorid und Stickstofftrifluorid, Jahr 2025

08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

11:00 DEU: Bundesbank Bundesbank legt halbjährliche Konjunkturprognose für Deutschland vor

12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt zu Anspruch eines Wohnungseigentümers auf Gestattung eines Klima-Splitgeräts, Karlsruhe

DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) - Besuch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, Berlin-Schönefeld

Die vom Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. (BDLI) und der Messe Berlin GmbH veranstaltete Berlin Air Show findet seit 1992 alle zwei Jahre statt.

+ 09.30 Pistorius unterzeichnet Vereinbarung über künftige Government-to-Government-Verkäufe mit Montenegro

+ 09.55 Rundgang Pistorius im Static Display Bereich der Bundeswehr

+ 10.30 Pk mit Mike Schoellhorn, CEO von Airbus Defence and Space zu dem Programm «Defence Made in Europe»

10:00 DEU: Mitgliederversammlung des Bundesarbeitgeberverbands Chemie (BAVC) mit Rede von Ministerpräsident Markus Söder (CSU)

Außerdem mit Rede von Prof. Martin Werding, Mitglied des Sachverständigenrats Wirtschaft.

LUX: Treffen der EU-Finanzminister, Luxemburg

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi