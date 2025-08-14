DAX24.025 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,80 +2,4%Dow44.457 +1,1%Nas21.638 +1,2%Bitcoin102.386 +0,1%Euro1,1676 +0,5%Öl66,02 -1,0%Gold3.348 +0,1%
TAGESVORSCHAU: Termine am 13. August 2025

12.08.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 13. August 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 DEU: Formycon, Halbjahreszahlen (15.00 h Call)

06:50 LUX: Grand City Properties, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen (detailliert) (8.00 h Call)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 7/24

07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Evotec, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q2-Zahlen (detailliert) (9.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk)

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen (9.30 h Pk)

07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q3-Zahlen (detailliert) (8.00 h Analystencall, 10.00 h Pk)

07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q2-Zahlen (14.00 h Presse- und Analystenkonferenz)

07:00 AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Renk, Q2-Zahlen (11.00 h Analystencall)

07:30 DEU: Sixt SE, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (11.00 h Call)

07:45 DNK: Vestas, Q2-Zahlen

08:00 DEU: PVA TePla, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q2-Zahlen

15:00 DEU: Patrizia, Analystencall

22:00 USA: Cisco Systems, Q4-Zahlen

DEU: Prosiebensat1, Ende der Andienungsfrist an tschechischen Großaktionär PPF

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 7/25

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/25 (vorläufig)

08:00 DEU: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

08:00 DEU: Großhandelspreise 7/25

09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

10:00 POL: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

14:00 POL: Leistungsbilanz 6/25

14:00 POL: Handelsbilanz 6/25

16:30 UsA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: BIP Q2/25 (vorab)

18:00 RUS: Verbraucherpreise 7/25

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi