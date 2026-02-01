DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3000 -0,2%Nas22.597 -2,0%Bitcoin55.810 +0,1%Euro1,1855 -0,1%Öl67,52 ±-0,0%Gold4.960 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Gerresheimer A0LD6E Allianz 840400 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Inflationsdaten im Blick: DAX etwas höher erwartet -- Bären übernehmen an den Börsen in Asien -- Coinbase-Umsatz unter Erwartungen -- Rivian-Umsatz besser als erhofft -- AUTO1 im Fokus
Top News
Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt
Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten - Moderna-Aktie vor Bilanz im Blick Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten - Moderna-Aktie vor Bilanz im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Februar 2026

13.02.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 13. Februar 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung

07:00 FRA: Capgemini, Jahreszahlen

07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q4-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen (endgültig)

08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q2-Zahlen (detailliert)

12:30 USA: Moderna, Q4-Zahlen

Wer­bung

14:00 DEU: Hornbach, Pre Close Call "Trading Statement"

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 12/25 und Jahr 2025

08:00 DEU: Großhandelspreise 1/26

08:00 DEU: Insolvenzen 11/25

08:00 ROU: Industrieproduktion 12/25

08:00 ROU: BIP Q4/25 (vorab)

08:30 CHE: Verbraucherpreise 1/26

09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

Wer­bung

10:00 BGR: Verbraucherpreise 1/26

11:00 EUR: Handelsbilanz 12/25

11:00 EUR: BIP Q4/25 (zweite Veröffentlichung)

11:00 EUR: Beschäftigung Q4/25 (vorab)

11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:00 POL: Leistungsbilanz 12/25

14:00 POL: Handelsbilanz 12/25

14:30 USA: Verbraucherpreise 1/26

14:30 USA: Realeinkommen 1/26

EUR: Fitch Ratingergbnis Italien

SONSTIGE TERMINE

13:30 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz eröffnet die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC)

Die Veranstalter erwarten eine «Sicherheitskonferenz der Superlative». Es werden mehr als 60 Staats- und Regierungschefs beim wichtigsten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik weltweit erwartet und damit mehr als je zuvor. Zudem werden etwa 100 Außen- und Verteidigungsminister teilnehmen. Im Mittelpunkt werden der Umbruch der Weltordnung und die Krise in den transatlantischen Beziehungen sowie der Iran-Konflikt und der Ukraine-Krieg stehen.

+ 13.30 Eröffnung der Konferenz

+ 13.45 Rede Friedrich Merz

CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für Arbeits- und Sozialpolitik, Nikosia

LUX: Eurostat veröffentlicht Daten zu LNG-Importen aus Russland Jahr 2025

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi