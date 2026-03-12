TAGESVORSCHAU: Termine am 13. März 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 13. März
TERMINE UNTERNEHMEN
08:30 DEU: Chemieverband VCI, Jahreszahlen 2025, Frankfurt/M.
DEU: Allianz, Geschäftsbericht
ITA: De Longhi, Jahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Verbraucherpreise 2/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 1/26
08:00 DEU: Großhandelspreise 2/26
08:00 DEU: Insolvenzen, Dezember und Jahr 2025
08:00 GBR: Industrieproduktion 1/26
08:00 GBR: Handelsbilanz 1/26
08:00 GBR: BIP 1/26
08:00 ROU: Verbraucherpreise 2/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
09:00 ESP: Verbrauchderpreise 2/26 (endgültig)
10:00 ITA: Industrieproduktion 1/26
10:00 POL: Verbraucherpreise 2/26
11:00 EUR: Industrieproduktion 1/26
13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 1/26
13:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
13:30 USA: Auftragsengang langlebiger Güter 1/26
14:00 RUS: Handelsbilanz 1/26
15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (vorläufig)
17:00 RUS: Verbraucherpreise 2/26
SONSTIGE TERMINE
DEU/NOR: Weltraumbahnhof und Militärübung - Kanzler Merz besucht Norwegen
+ 09.10 Besuch Andoya Space Port
+ 10.30 Pk Merz/Støre
+ 14.40 Besuch der Übung Cold Response zusammen mit Støre und dem kanadischen Premierminister Mark Carney
+ 15.25 Pk Merz/Støre/Carney
DEU: Zweiter Tag des Pilotenstreiks bei der Lufthansa
12:00 FRA: Frankreichs Präsident Macron empfängt den ukrainischen Präsidenten Selenskyj
