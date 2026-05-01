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TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Mai 2026

12.05.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 13. Mai

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TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Adecco, Q1-Zahlen

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q1-Zahlen

06:55 DEU: Bertrandt AG Q1-Zahlen und Capital Market Day

07:00 DEU: Brenntag, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Tui, Q2-Zahlen (8.00 Pk)

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen (10.00 Pk)

07:00 DEU: Eon, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Merck KGaA, Q1-Zahlen (9.30 Pk, 14.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Allianz, Q1-Zahlen (9.30 Pk, 14.30 Analystenkonferenz))

07:00 DEU: Ceconomy, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siemens, Q2-Zahlen (8.00 Bilanz-Pk, 9.30 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Grenke, Q1-Zahlen (11.30 Pk)

07:00 DEU: Init, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Q1-Zahlen (10.00 Pk)

07:00 DEU: SMA Solar, Q1-Zahlen

07:00 DEU: RWE Q1-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Halbjahreszahlen

07:00 AUT: Wienerberger, Q1-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen

07:30 DEU: MLP, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Energiekontor, Q1-Zahlen

07:30 DEU: SFC Energy, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Sixt, Q1-Zahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Tonies, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, Q1-Zahlen (detailliert) (8.00 Pk)

07:30 DEU: Tonies, Q1-Zahlen

07:30 DEU: HHLA, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Alstom, Jahreszahlen

07:30 FRA: Vallourec, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q1-Zahlen und HV (10.00 Uhr)

08:00 DEU: Verbio, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q1-Zahlen

08:00 DEU: PNE, Q1-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen

08:00 LUX: RTL, Q1-Zahlen

08:30 DEU: Bertelsmann, Q1-Zahlen

08:30 JPN: Softbank, Jahreszahlen

09:00 CHE: Holcim, Hauptversammlung

09:25 JPN: Nissan Motor, Jahreszahlen

10:00 DEU: Wacker Neuson, Hauptversammlung

10:00 DEU: BMW, Hauptversammlung

10:00 DEU: Aixtron, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Börse, Hauptversammlung

10:00 DEU: DMG Mori, Hauptversammlung

10:00 DEU: Heidelberg Materials, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutz, Hauptversammlung

10:00 DEU: Freenet, Hauptversammlung

10:00 DEU: Aumovio, Hauptversammlung

10:30 DEU: Uzin Utz, Hauptversammlung

11:00 DEU: Birkenstock, Q2-Zahlen

11:30 CHE: Temenos Group, Hauptversammlung

11:30 CHN: Alibaba, Jahreszahlen und Q1-Zahlen

12:00 ESP: Repsol, Hauptversammlung

12:30 GBR: Unilever, Hauptversammlung

17:00 DEU: SAP-SAPPHIRE, Finanzanalystenkonferenz in Orlando, Florida

18:00 USA: AMD, Hauptversammlung

18:00 USA: Intel, Hauptversammlung

22:30 USA: Cisco Systems, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Einhell, Q1-Zahlen

NLD: Mediaforeurope (MFE), Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 3/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 4/26

07:00 FIN: Verbraucherpreise 4/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 3/26

08:00 DEU: Großhandelspreise 4/26

08:00 DEU: Gewerbeanzeigen Q1/26

08:00 SWE: Verbraucherpreise 4/26

08:00 ROU: Verbraucherpreise 4/26

08:00 ROU: BIP Q1/26 (vorab)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

09:00 CZS: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Industrieproduktion 3/26

12:00 PRT: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

14:30 USA: Erzeugerpreise 4/26

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

FRA: Internationale Energieagentur (IEA) legt Ölmarkt-Bericht für Mai vor

10:00 DEU: Sitzung Wirtschaftsausschuss mit Bericht der Bundesbank zum digitalen Euro, Kiel

10:00 DEU: Entscheidung im Verfahren zur «Milka»-Schokoladentafel, Bremen

CYP: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten, Nikosia

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