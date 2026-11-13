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TAGESVORSCHAU: Termine am 13. November 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 13. November

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TERMINE UNTERNEHMEN

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07:00 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen

07:00 ITA: Generali Group, Q3-Zahlen

07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen (9.45 Call)

07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: Land Securities, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Aviva, Q3-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/26

08:00 DEU: Großhandelspreise 10/26

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08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 9/26

08:00 DEU: Insolvenzen 8/26

08:00 ROU: BIP Q3/26 (vorab)

08:30 CHE: Erzeugerpreise 10/26

08:30 CHE: Importpreise 10/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

09:30 POL: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

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09:30 POL: BIP Q3/26 (vorab)

10:00 ITA: Handelsbilanz 9/26

10:00 FRA: IEA Monatsbericht Ölmarkt 11/26

11:00 EUR: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Handelsbilanz 9/26

11:00 EUR: Beschäftigung Q3/26 (vorab)

14:00 POL: Handelsbilanz 9/26

14:30 USA: Erzeugerpreise 10/26

17:00 RUS: BIP Q3/26 (vorab)

17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/26

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Fortsetzung Energieministerkonferenz von Bund und Ländern mit Niedersachsens Energieminister Christan Meyer (Grüne), Göttingen

09:30 DEU: Hybrides Pressegespräch Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer zu Konjunkturausblick 2027, Frankfurt/M.

09:30 DEU: Online-Pk des Forums Netztechnik/Netzbetrieb im Elektrotechnik-Verband VDE zum Thema Sicherheit der Stromnetze, Frankfurt/M.

DEU: Kreislaufwirtschaft-Konferenz mit EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall, Wuppertal

IRL: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten

TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

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