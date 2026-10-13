TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Oktober 2026

13.10.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 13. Oktober

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TERMINE UNTERNEHMEN

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07:00 CHE: Givaudan, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen, 9/26

10:00 NLD: Ahold, außerordentliche Hauptversammlung

12:00 USA: UnitedHealth, Q3-Zahlen

12:20 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

12:45 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen

13:25 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen

15:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung

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23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: BMW, Pre-Close-Call Q3/26

CHE: Lonza, Kapitalmarkttag

USA: Applied Materials, Investorentag

USA: Workday, Investorentag

USA: Apple, Vorstellung einer neuen Produktkategorie

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/26

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01:50 JPN: Kreditvergabe 9/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 9/26 (2. Schätzung)

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 9/26

USA: IWF, Wirtschaftsausblick und globaler Finanzstabilitätsbericht

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ausschlussklausel für Kraftfahrzeugrennen in der Unfallversicherung

DEU: Deutscher Arbeitgebertag u.a. mit Kanzler Merz. Veranstaltet von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Berlin

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi