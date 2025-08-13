DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,00 +2,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin105.214 -0,1%Euro1,1703 ±-0,0%Öl65,90 +0,2%Gold3.361 +0,2%
TAGESVORSCHAU: Termine am 14. August 2025

14.08.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 14. August 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 13.00 h Analystenkonferenz)

07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Grenke, Q2-Zahlen (11.30 h Pk)

07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen

07:00 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen (8.30 h Call)

07:00 DEU: RWE, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 13.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q2-Zahlen (16.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen (11.00 h Presse- und Analystencall)

07:30 DEU: Aumann, Halbjahreszahlen (14.00 h Call)

07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen (10.30 h Pk)

07:30 DEU: MLP, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Adesso, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Energiekontor, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: HHLA, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Douglas, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q2-Zahlen (detailliert) (13.00 h Call)

07:30 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen

07:30 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen (15.00 h Call)

07:45 DEU: Nagarro, Q2-Zahlen

07:50 DEU: MBB SE, Halbjahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen

08:00 DEU: PNE, Q2-Zahlen (10.00 h Call)

08:00 GBR: Aviva, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen

08:30 TWN: Foxconn, Q2-Zahlen

08:55 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q2-Zahlen

10:00 DEU: BayernLB, Halbjahreszahlen

11:00 DEU: Birkenstock, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Deere & Co, Q3-Zahlen

USA: Sandisk, Jahreszahlen

USA: Applied Materials, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 7/25

04:00 CHN: Industrieproduktion 7/25

07:00 FIN: Verbraucherpreise 7/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

08:00 ROU: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 ROU: Industrieproduktion 6/25

08:00 GBR: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q2/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q2/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q2/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Industrieproduktion 6/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 6/25

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 7/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Industrieproduktion 6/25

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/25 (vorab)

14:30 USA: Erzeugerpreise 7/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 RUS: Leistungsbilanz Q2/25 (vorab)

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi