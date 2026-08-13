TAGESVORSCHAU: Termine am 14. August 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 14. August
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: SFC Energy, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Nagarro, Q2-Zahlen (13.00 Analystencall)
07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen (8.30 Pk)
08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q2-Zahlen
08:00 GBR: Aviva, Halbjahreszahlen
18:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen (detailliert)
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Verbraucherpreise 7/26
08:00 DEU: Großhandelspreise 7/26
08:00 ROU: BIP Q2/26 (vorläufig)
08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
09:30 POL: BIP Q2/26 (vorläufig)
11:00 EUR: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Handelsbilanz 6/26
11:00 EUR: Beschäftigung Q2/26 (vorläufig)
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 7/26
15:00 RUS: Leistungsbilanz Q2/26 (vorläufig)
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig)
16:00 USA: Lagerbestände 6/26
SONSTIGE TERMINE
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