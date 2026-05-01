TAGESVORSCHAU: Termine am 14. Mai 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 14. Mai
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 ESP: Telefonica, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Aviva, Q1-Umsatz
08:00 GBR: 3i Group, Jahreszahlen
08:00 GBR: Land Securities, Jahreszahlen
08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen
08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen
08:00 JPN: Honda Motor, Jahreszahlen
08:00 JPN: Suzuki Motor, Jahreszahlen
08:30 TWN: Foxconn Technology, Q1-Zahlen
11:00 GBR: Helios Towers, Hauptversammlung
13:00 GBR: Lloyds Banking Group, Hauptversammlung
14:00 USA: Morgan Stanley, Hauptversammlung
14:30 USA: Ford Motor Co, Hauptversammlung
17:00 USA: Kraft Heinz, Hauptversammlung
22:30 USA: AT&T, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Applied Materials, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 GBR: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Privatkonsum Q1/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Im- und Exporte Q1/26 ((1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: BIP 3/26
08:00 GBR: Industrieproduktion 3/26
08:00 GBR: Handelsbilanz 3/26
09:00 ESP: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
09:30 POL: BIP Q1/26 (vorläufig)
12:00 IRL: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
14:30 USA: Im- und Exportpreise 4/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 4/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Beginn Messe Tuning World Bodensee 2026 (14.-17.5.2026), Friedrichshafen
USA/CHN: US-Präsident Donald Trump reist nach Peking zu Staatschef Xi
HINWEIS
DEU: Feiertag, Börse geöffnet
DNK; FIN, NOR, SWE, CHE Feiertag, Börsen geschlossen
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi