TAGESVORSCHAU: Termine am 14. November 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 14. November 2025
^
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Pressekonferenz, 14.45 Uhr Analystenkonferenz)
07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen (10.30 Uhr Pressekonferenz)
07:30 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen
08:00 DEU: Nagarro, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen
08:30 DEU: Siemens Energy Bilanz-Pk
11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen (detailliert)
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DNK: Novo Nordisk, außerordentliche Hauptversammlung
FRA: Vallourec, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/25
03:00 CHN: Industrieproduktion 10/25
05:30 JPN: Dienstleistungsindex 9/25
07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/25
08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 9/25
08:00 DEU: Insolvenzen 8/25 und Schnellindikator 10/25
08:00 DEU: Gewerbeanzeigen Januar bis September 2025
08:00 ROU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
10:00 POL: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
10:00 ITA: Handelsbilanz 9/25
11:00 EUR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Handelsbilanz 9/25
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/25
14:30 USA: Erzeugerpreise 10/25
16:00 USA: Lagerbestände 9/25
17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: Pks der Bundestagsfraktionen zu den Ergebnissen der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2026
08:00 DEU: Destatis: Energieverbrauch in der Industrie Jahr 2024
10:00 DEU: Wirtschaftsauskunftei Creditreform veröffentlicht «SchuldnerAtlas Deutschland 2025» (online)
10:30 DEU: Treffen der EU-Finanzminister für den Jahreshaushalt 2026 und Verhandlungen mit EU-Parlament
DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten
BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi