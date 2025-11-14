DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,47 -1,0%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.951 -2,1%Euro1,1642 ±0,0%Öl63,88 +1,2%Gold4.195 +0,6%
TAGESVORSCHAU: Termine am 14. November 2025

14.11.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 14. November 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Pressekonferenz, 14.45 Uhr Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen (10.30 Uhr Pressekonferenz)

07:30 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Nagarro, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen

08:30 DEU: Siemens Energy Bilanz-Pk

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen (detailliert)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Novo Nordisk, außerordentliche Hauptversammlung

FRA: Vallourec, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/25

03:00 CHN: Industrieproduktion 10/25

05:30 JPN: Dienstleistungsindex 9/25

07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 9/25

08:00 DEU: Insolvenzen 8/25 und Schnellindikator 10/25

08:00 DEU: Gewerbeanzeigen Januar bis September 2025

08:00 ROU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

10:00 ITA: Handelsbilanz 9/25

11:00 EUR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Handelsbilanz 9/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/25

14:30 USA: Erzeugerpreise 10/25

16:00 USA: Lagerbestände 9/25

17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Pks der Bundestagsfraktionen zu den Ergebnissen der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2026

08:00 DEU: Destatis: Energieverbrauch in der Industrie Jahr 2024

10:00 DEU: Wirtschaftsauskunftei Creditreform veröffentlicht «SchuldnerAtlas Deutschland 2025» (online)

10:30 DEU: Treffen der EU-Finanzminister für den Jahreshaushalt 2026 und Verhandlungen mit EU-Parlament

DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi