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TAGESVORSCHAU: Termine am 14. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 14. Oktober

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TERMINE UNTERNEHMEN

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06:30 CHE: Lonza, Q3-Umsatz

07:00 NLD: ASML, Q3-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Note Q3/265

10:00 NLD: Redcare Pharmacy, außerordentliche Hauptversammlung zur Berufung des neuen Konzernchefs Peter Schmid

12:00 USA: Blackrock, Q3-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen

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13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Schaeffler, Pre-Close-Call Q3/26

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: Airbus, Pre-Close-Call Q3/26

USA: Accenture, Investorentag

TERMINE KONJUNKTUR

über Nacht CHN: Handelsbilanz 9/26

03:30 CHN: Erzeuger-und Verbraucherpreise 9/26

04:00 THA: IWF-Jahrestagung, Veröffentlichung Fiscal Monitor

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08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 8/26

08:00 DEU: Großhandelspreise 9/26

09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Realeinkommen 9/26

14:30 USA: Verbraucherpreise 9/26

20:00 USA: Fed Beige-Book

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag mit Regierungserklärung von Kanzler Friedrich Merz

+ 14.05 Regierungserklärung Bundeskanzler Friedrich Merz zum Europäischen Rat

DEU: Schätzerkreis für die gesetzliche Krankenversicherung will Finanzprognose für 2027 veröffentlichen

14:00 DEU: Internationales ADFC-Symposium

14:00 DEU: Jahrestagung 2026 des Bundesverbandes Öffentlicher Binnenhäfen (BÖB) u.a. mit Verkehrsministerin Nicole Razavi (CDU)

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 26.10. in MEZ./bwi

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