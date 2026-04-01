DAX24.044 +1,3%Est505.985 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5200 +0,4%Nas23.585 +1,7%Bitcoin63.804 +0,6%Euro1,1795 +0,3%Öl95,12 -2,9%Gold4.816 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BASF BASF11 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: DAX schließt über 24.000-Punkte-Marke --Heideldruck profitiert von Fantasie im Drohnengeschäft -- JPMorgan, Citi, Intel, Tesla, SAP, Rüstungsaktien, Bitcoin im Fokus
Top News
Heideldruck-Aktie hebt ab: Konzern profitiert von Drohnenabwehr-Geschäft Heideldruck-Aktie hebt ab: Konzern profitiert von Drohnenabwehr-Geschäft
Ausblick: ASML präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: ASML präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU: Termine am 15. April 2026

14.04.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 15. April

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 3/26

07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz

09:00 ITA: Ferrari, Hauptversammlung

10:00 DEU: Mahle, Bilanz-Pk, Stuttgart

10:30 CHE: UBS, Hauptversammlung

11:00 CHE: Adecco, Hauptversammlung

12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung

12:30 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen

18:00 USA: Adobe, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Airbus, Q1 Pre-Quarterly Communication

NLD: Redcare Pharmacy, Hauptversammlung

NLD: Mediaforeurope, Jahreszahlen

ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Geschäftsbericht und Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 2/26

08:00 ROU: Industrieproduktion 2/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

09:30 POL: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

11:00 GRC: Verbraucherpreise 3/26

11:00 EUR: Industrieproduktion 2/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Empire State Index 4/26

14:30 USA: Im- und Exportpreise 3/26

16:00 USA: NAHB-Index 4/26

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Beige Book

SONSTIGE TERMINE

DEU: Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin

USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank

+ 15.00 Gemeinsamer O-Ton Klingbeil mit Entwicklungsministerin Radovan

+ 16.15 Pressekonferenz von IWF-Direktorin Kristalina Georgieva zu Global Policy Agenda

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi