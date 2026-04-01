TAGESVORSCHAU: Termine am 15. April 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 15. April
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 3/26
07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen
08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz
09:00 ITA: Ferrari, Hauptversammlung
10:00 DEU: Mahle, Bilanz-Pk, Stuttgart
10:30 CHE: UBS, Hauptversammlung
11:00 CHE: Adecco, Hauptversammlung
12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung
12:30 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen
12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen
13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen
18:00 USA: Adobe, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FRA: Airbus, Q1 Pre-Quarterly Communication
NLD: Redcare Pharmacy, Hauptversammlung
NLD: Mediaforeurope, Jahreszahlen
ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Geschäftsbericht und Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 2/26
08:00 ROU: Industrieproduktion 2/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
09:30 POL: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
11:00 GRC: Verbraucherpreise 3/26
11:00 EUR: Industrieproduktion 2/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Empire State Index 4/26
14:30 USA: Im- und Exportpreise 3/26
16:00 USA: NAHB-Index 4/26
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
20:00 USA: Beige Book
SONSTIGE TERMINE
DEU: Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin
USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank
+ 15.00 Gemeinsamer O-Ton Klingbeil mit Entwicklungsministerin Radovan
+ 16.15 Pressekonferenz von IWF-Direktorin Kristalina Georgieva zu Global Policy Agenda
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