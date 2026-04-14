TAGESVORSCHAU: Termine am 15. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 15. April

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TERMINE UNTERNEHMEN

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07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 3/26

07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz

09:00 ITA: Ferrari, Hauptversammlung

10:00 DEU: Mahle, Bilanz-Pk, Stuttgart

10:30 CHE: UBS, Hauptversammlung

11:00 CHE: Adecco, Hauptversammlung

12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung

12:30 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen

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12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen

18:00 USA: Adobe, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Airbus, Q1 Pre-Quarterly Communication

NLD: Redcare Pharmacy, Hauptversammlung

NLD: Mediaforeurope, Jahreszahlen

ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Geschäftsbericht und Hauptversammlung

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TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 2/26

08:00 ROU: Industrieproduktion 2/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

09:30 POL: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

11:00 GRC: Verbraucherpreise 3/26

11:00 EUR: Industrieproduktion 2/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Empire State Index 4/26

14:30 USA: Im- und Exportpreise 3/26

16:00 USA: NAHB-Index 4/26

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Beige Book

SONSTIGE TERMINE

DEU: Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin

USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank

+ 15.00 Gemeinsamer O-Ton Klingbeil mit Entwicklungsministerin Radovan

+ 16.15 Pressekonferenz von IWF-Direktorin Kristalina Georgieva zu Global Policy Agenda

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi