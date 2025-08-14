TAGESVORSCHAU: Termine am 15. August 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 15. August 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen

11:00 DEU: Borussia Dortmund, vorläufige Jahreszahlen (11.30 h Pk, 14.00 h Analystencall)

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 7/25

04:00 CHN: Industrieproduktion 7/25

06:30 JPN: Industrieproduktion 6/25 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 6/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 6/25

08:00 DEU: Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte

Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach

Wirtschaftszweigen) Q2/25

09:00 SVK: Verbraucherpreise 7/25

12:00 IRL: Handelsbilanz 7/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 7/25

14:30 USA: Empire State MfG Bericht 8/25

14:30 USA: Im- und Exportpreise 7/25

15:15 USA: Industrieproduktion 7/25

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 7/25

16:00 USA: Lagerbestände 6/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/25 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

21:30 USA/RUS: US-Präsident Trump und der russische Präsident Putin treffen sich in Alaska

HINWEIS

ITA: Feiertag, Börse geschlossen

