TAGESVORSCHAU: Termine am 15. Mai 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 15. Mai

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TERMINE UNTERNEHMEN

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07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 4/26

07:00 DEU: Freenet, Q1-Zahlen (10.00 Call)

07:30 DEU: Nagarro, Q1-Zahlen

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q3-Zahlen (detailliert)

14:00 DEU: Biontech, Hauptversammlung

14:30 USA: Intercontinental Exchange, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

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01:50 JPN: Erzeugerpreise 4/26

09:30 POL: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

14:30 USA: Empire State Mfg Bericht 5/26

15:15 USA: Industrieproduktion 4/26

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 4/26

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Destatis: Energieintensive Industrie: Produktion, Beschäftigte,

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Energieverbrauch, Februar 2022-März 2026

10:00 DEU: OLG Köln: Verfahren von Verbraucherschützern gegen Penny wird in zweiter Instanz verhandelt, Köln

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi