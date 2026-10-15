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TAGESVORSCHAU: Termine am 15. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 15. Oktober

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TERMINE UNTERNEHMEN

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06:30 SWE: Nordea, Q3-Zahlen

07:00 AUS: VAT Group, Q3-Umsatz

07:00 CHE: DocMorris, Q3-Umsatz

07:00 SWE: EQT, Q3-Umsatz

07:00 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen

07:30 TWN: TSMC, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz

08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Produktionsbericht

09:30 DEU: Munich Re, Online-Pk zum Rückversicherer-Treffen, Baden-Baden

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10:30 DEU: Trumpf SE, Jahres-Pk

13:00 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen

22:00 USA: Alcoa, Q3-Zahlen

22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 8/26 (detailliert)

08:00 GBR: BIP 8/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 8/26

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08:00 GBR: Industrieproduktion 8/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Schätzung)

11:00 EUR: Industrieproduktion 8/26

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Erzeugerpreise 9/26

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 10/26

16:00 USA: Lagerbestände 8/26

18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Oberlandesgericht verhandelt über Berufung von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim

11:00 DEU: TransVer Day des Gesamtverbandes der Versicherer (GDV)

12:00 DEU: Fortsetzung Streit vor Arbeitsgericht um Zahlung von Mindestlohn in einer Werkstatt für Behinderte

GBR: German British Business Summit 2026 - Gipfeltreffen in London

BEL: EU-Gipfel bis 16.10.26

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 26.10. in MEZ./bwi

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