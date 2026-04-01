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TAGESVORSCHAU: Termine am 16. April 2026

15.04.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 16. April

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: VAT, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: DocMorris, Q1-Umsatz

07:30 TWN: Taiwan Semiconductor, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz

08:30 ITA: Banca Generali, Hauptversammlung

09:00 DEU: Bosch, Jahrespressekonferenz, Renningen

09:00 FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz

10:00 DEU: Mercedes-Benz-Group, Hauptversammlung, Berlin

10:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung

11:00 DEU: VDMA, Online-Pk Großanlagenbau

12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen

12:30 USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen

12:30 USA: KeyCorp, Q1-Zahlen

13:00 USA: Travelers, Q1-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen

14:30 CHE: Nestle, Hauptversammlung

15:30 USA: Texas Instruments, Hauptversammlung

17.50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen (detailliert)

22:00 USA: Alcoa, Q1-Zahlen

22:01 USA: Netflix, Q1-Zahlen

23:00 USA: HP Inc., Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Fuchs, Capital Markets Day

FRA: Kering, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q1/26

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 3/26

04:00 CHN: Industrieproduktion 3/26

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 3/36

08:00 GBR: BIP 2/26

08:00 GBR: Industrieproduktion 2/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 2/26

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 3/26

09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 4/26

15:15 USA: Industrieproduktion 3/26

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 3/26

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH urteilt zur ungarischen C02-Steuer auf Emissionen bei kostenlosen EU-Zertifikaten für Ausstoß, Luxemburg

11:00 DEU: Verhandlung im Fall der Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen u.a. gegen das Energieunternehmen Stromio, Hamm

12:00 DEU: Online-Vorstellung der Studie «Zukunftsquote» zum Anteil von Zukunftsinvestitionen am Bundeshaushalt 2025 des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) Mannheim und dem WWF Deutschland, Berlin

DEU: Fortsetzung Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin

CYP: Informelles Treffen der Tourismusminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia

USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank

18.45 Uhr: Gemeinsame Pressekonferenz mit Bundesbankpräsident Nagel und Bundesfinanzminister Klingbeil

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi