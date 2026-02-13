TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Februar 2026

Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht

Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!

Heute im Fokus

Moderna mit weniger Verlust. Xiaomis YU7 zieht in China klar an Teslas Model Y vorbei. Airbnb: Erlöse überzeugen. Pinterest-Gewinnanstieg reicht Anlegern nicht. Coinbase mit Gewinneinbruch - Umsatz bleibt unter Erwartungen. LOréal schwächelt im Luxusgeschäft und in China. JENOPTIK: Wachstum angestrebt. Lufthansa: Nach Streiktag läuft Flugplan wieder planmäßig. Coinbase-Umsatz enttäuscht.