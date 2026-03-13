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TAGESVORSCHAU: Termine am 16. März 2026

16.03.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 16. März

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TERMINE UNTERNEHMEN

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06:00 CHE: Tecan, Jahreszahlen

07:30 DEU: Mutares, Jahreszahlen

08:00 GBR: Standard Life, Jahreszahlen

07:15 DEU: Hypoport, Jahreszahlen (detailliert)

08:30 TWN: Foxconn Technology, Q4-Zahlen

10:30 DEU: Frankfurter Volksbank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk des Geschäftsbereichs der Volkswagen Group Mobility, Braunschweig

16:00 DNK: Carlsberg, Hauptversammlung

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CHE: Tecan, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 2/26

03:00 CHN: Industrieproduktion 2/26

10:00 BGR: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)

14:00 POL: Handelsbilanz 1/26

13:30 USA: Empire State Bericht 3/26

14:15 USA: Industrieproduktion 2/26

14:15 USA: Kapazitätsauslastung 2/26

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SONSTIGE TERMINE

DEU: Industry Strategy Meeting (WEF), München

Eine Initiative des Weltwirtschaftsforums, um über die Entwicklungen durch die Globalisierung zu diskutieren und ihre Folgen für die weltweite Wirtschaft. Neue Strategien für Industrie und Wirtschaft - Globalization 4.0.

FRA: Handelsgespräche zwischen den USA und China in Frankreich

US-Finanzminister Scott Bessent und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer treffen den Vize-Ministerpräsidenten von China He Lifeng für Handels- und Wirtschaftsgespräche in Paris.

BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

BEL: Treffen der EU-Energieminister, Brüssel

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi