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TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 16. Oktober

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TERMINE UNTERNEHMEN

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07:00 SWE: Investor, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz

13:00 USA: Travelers Cos, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Baugenehmigungen 8/26

11:00 EUR: Handelsbilanz 8/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Export- und Importpreise 9/26

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15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 9/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Hybrid-Vorstellung eines Gutachtens der Grüne-Bundestagsfraktion zur Förderung des genossenschaftlichen Wohnens

BEL: EU-Gipfel, zweiter und letzter Tag

THA: Fortsetzung Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank

+ mit Teilnahme Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD)

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+ Informelles Gespräch mit IWF-Chefin Georgieva und Fed-Chef Warsh

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 26.10. in MEZ./bwi

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