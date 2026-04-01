TAGESVORSCHAU: Termine am 17. April 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 17. April
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 SWE: Autoliv, Q1-Zahlen
07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen
09:30 FRA: Hermes, Hauptversammlung
10:00 AUT: Erste Group Bank, Hauptversammlung
13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen
13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen
15:00 USA: Boeing, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Baugenehmigungen 2/26
08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 2/26
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 2/26
10:00 ITA: Handels- und Leistungsbilanz 2/26
11:00 EUR: Handelsbilanz 2/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Abschluss Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin
CYP: Informelles Treffen der Tourismusminister der EU-Staaten, Nikosia
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