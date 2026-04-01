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TAGESVORSCHAU: Termine am 17. April 2026

16.04.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 17. April

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 SWE: Autoliv, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen

09:30 FRA: Hermes, Hauptversammlung

10:00 AUT: Erste Group Bank, Hauptversammlung

13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen

15:00 USA: Boeing, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Baugenehmigungen 2/26

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 2/26

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 2/26

10:00 ITA: Handels- und Leistungsbilanz 2/26

11:00 EUR: Handelsbilanz 2/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Abschluss Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin

CYP: Informelles Treffen der Tourismusminister der EU-Staaten, Nikosia

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi