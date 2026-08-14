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TAGESVORSCHAU: Termine am 17. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 17. August

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TERMINE UNTERNEHMEN

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DEU: Wüstenrot & Württembergische, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 7/26

04:00 CHN: Industrieprodukten 7/26

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 6/26

06:30 JPN: Industrieproduktion 6/26 (endgültig)

10:00 BGL: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

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12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 8/26

14:30 USA: Empire State Index 8/26

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarktindex 8/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Pk Tennet zum symbolischen Tunneldurchschlag der SuedLink-Elbquerung, Wischhafen

HINWEIS

KOR: Feiertag, Börse geschlossen

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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