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TAGESVORSCHAU: Termine am 17. Juni 2026

17.06.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 17. Juni

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TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung

10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung

10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung

11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung

11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung

12:00 GBR: International Consolidated Air, Hauptversammlung

15:00 DEU: Auto1 Group, Investor Day

17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung

19:30 USA: Expedia, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: Zentralbank, Zinsentscheid

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 4/26

01:50 JPN: Handelsbilanz 5/26

08:00 DEU: Umsatz und Beschäftigte im zulassungspflichtigen Handwerk

(vorläufige Ergebnisse), Q1/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 5/26

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 5/26

16:00 USA: Lagerbestände 4/26

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 5/26

16:30 UsA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed-Zinsentscheid

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Kapitalmarktprognose des Bundesverbands Öffentlicher Banken (VÖB), Frankfurt/M.

11:00 DEU: Deutsch-Polnisches Forum u.a. mit Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) und dem polnischen Außenminister Radoslaw Sikorski, Berlin

11:00 DEU: Online-Jahrespressekonferenz der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osnabrück

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi