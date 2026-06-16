TAGESVORSCHAU: Termine am 17. Juni 2026

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

11:00 DEU: Online-Jahrespressekonferenz der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osnabrück

11:00 DEU: Deutsch-Polnisches Forum u.a. mit Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) und dem polnischen Außenminister Radoslaw Sikorski, Berlin

08:00 DEU: Umsatz und Beschäftigte im zulassungspflichtigen Handwerk

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 17. Juni

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Heute im Fokus Dow Jones schließt nach Rekord freundlich -- DAX letztlich knapp höher -- BMW kappt Prognose -- SpaceX übernimmt Cursor -- Micron, DroneShield, Rheinmetall, Commerzbank & UniCredit im Fokus Börsengang der thyssenkrupp-Materialsparte TK Accelis noch 2026 geplant. EU-Parlament macht Weg frei: Zustimmung zum US-Zolldeal erteilt. HSBC-Hochstufung sorgt für Kurssprung bei PUMA-Aktie. MBDA und SAFRAN treiben "Thundart"-Projekt voran. Amazon stellt offenbar Rechenleistung für GitHub bereit. Barclays stuft Papiere von Porsche von "Underweight" auf "Equal Weight" hoch.

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