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TAGESVORSCHAU: Termine am 17. März 2026

16.03.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 17. März

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TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung

07:00 DEU: Fraport, Jahreszahlen (10.30 h Pk)

07:00 DEU: Springer Nature, Jahreszahlen (14.00 Analystencall)

07:30 DEU: Dermapharm, Jahreszahlen

07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen

09:00 DEU: Audi, Jahreszahlen (11.00 Pk)

09:00 DEU: Sartorius, Capital Markets Day

11:00 DEU: Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Bilanz-Pk, Frankfurt

Wer­bung

17:45 FRA: Vinci, Februar-Umsatz

22:00 USA: Docusign, Jahreszahlen

23:00 GBR: Prudential, Jahreszahlen

DEU: Mensch und Maschinen Jahreszahlen

USA: Qualcomm, Hauptversammlung

USA: Nvidia, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 DEU: ZEW-Index 3/26

Wer­bung

15:00 USA: Frühindikator 2/26

15:00 USA: Hausverkäufe 2/26

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Wirtschaftspressekonferenz 2026 von Plastics Europe Deutschland

mit Analyse das zurückliegenden Geschäftsjahrs 2025, Einordnung der aktuellen Entwicklungen und Einblick in die industriepolitischen Prioritäten der Kunststofferzeuger in Deutschland

GBR: Morgan Stanley European Financials Conference in London (bis 18.3.26) u.a. mit Rede von Deutsche Bank CEO Christian Sewing (11.00 Uhr) sowie mit Rede von Commerzbank CEO Bettina Orlopp (13.00 Uhr)

DEU: Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.) u.a. mit Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola, Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU)

DEU: Cyber-Security-Messe «SecIT by Heise» in Hannover (bis 19.3.)

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi