TAGESVORSCHAU: Termine am 17. November 2025

14.11.25 17:35 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 17. November 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

11:30 DEU: Suss Microtec, Capital Markets Day

14:00 DEU: Deutsche Bank, Investor Deep Dive 2025

14:00 DEU: Siemens Healthineers, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

05:30 JPN: Industrieproduktion 9/25 (endgültig)

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 9/25

08:30 CHE: Industrieproduktion Q3/25

10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

12:00 IRL: Handelsbilanz 9/25

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht

14:00 POL: Verbraucherpreise 10/25

14:30 USA: Empire State Index 11/25

15:15 USA: Industrieproduktion 10/25

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/25

DEU: Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt» mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Berlin

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU)

+ 10.45 Rede und Interview Merz

09:00 DEU: Eröffnungskonferenz der «Euro Finance Week» (17.-21.11.) u.a. mit EZB-Vize-Präsident Luis de Guindos, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese, Helaba-Chef Thomas Groß, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp und ING-Deutschland-Chef Lars Stoy. Die Schlussworte der Eröffnungskonferenz spricht Bundeskanzler Friedrich Merz. Frankfurt/Main

11:00 DEU: Medizintechnik-Fachmessen Medica und Compamed, Düsseldorf

13:00 DEU: Pk European Payments Initiative (EPI) zu einem Jahr Zahldienst Wero, Frankfurt/M.

ARE: Dubai Airshow, Dubai

BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

TUR: Herbsttagung der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, Istanbul

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi