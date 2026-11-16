TAGESVORSCHAU: Termine am 17. November 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 17. November
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q3-Zahlen (14.00 Analystencall)
07:00 AUT: Asta Energy Solutions, 9Monatszahlen
07:30 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen
08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen
09:00 DEU: Bertelsmann, Q3-Zahlen
10:00 DEU: Dekabank, 9Monatszahlen
10:30 CHE: Zurich Insurance Group, Veranstaltung "Zurich Insights 2026"
12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen
12:45 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen
13:00 FRA: Dassault Systemes, Capital Markes Day
17:30 USA: Sandisk, Hauptversammlung
22:20 USA: Nvidia, Q3-Zahlen
USA: Microsoft, Entwicklerkonferenz "Ignite" (bis 20.11.26)
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Handelsbilanz 10/26
05:30 JPN: Dienstleistungsindex 9/26
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 9/26
10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung
14:15 USA: ADP Beschäftigung (Woche)
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/26
14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/26
15:15 USA: Industrieproduktion 10/26
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/26
16:00 USA: Lagerbestände 9/26
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 11/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: LBBW Research, Pk zum Jahresausblick 2027, Frankfurt/M.
14:00 DEU: Tag der Wohnungswirtschaft u.a. mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin
PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Manila
TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya
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