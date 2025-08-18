DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,63 -1,0%Dow45.040 +0,3%Nas21.633 -0,4%Bitcoin100.143 -1,6%Euro1,1711 +0,5%Öl66,44 -0,7%Gold3.342 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 UnitedHealth 869561 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lilium A3CYXP Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Gipfel von Trump und Putin am Abend: DAX geht stabil ins Wochenende -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- DroneShield, Bullish, Buffett Depot, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vor dem Wochenende vorsichtig Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vor dem Wochenende vorsichtig
Novo Nordisk-Aktie freundlich: Dividendenabschlag belastet Novo Nordisk nicht Novo Nordisk-Aktie freundlich: Dividendenabschlag belastet Novo Nordisk nicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU: Termine am 18. August 2025

15.08.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 18. August 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung

DEU: Voraussichtlich Bekanntgabe des Ausgangs im Übernahmeangebot für den TV-Konzern ProSiebenSat.1

22:00 AUS: BHP Group, Jahreszahlen (detailliert)

USA: Palo Alto Networks, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Baugenehmigungen 6/25

08:00 DEU: Sozialhilfeausgaben, Jahr 2024

10:00 BGR: Verbraucherpreise 7/25

Wer­bung

10:00 ESP: Handelsbilanz 6/25

11:00 BGR: Leistungsbilanz 6/25

11:00 EUR: Handelsbilanz 6/25

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 8/25

14:00 POL: Verbraucherpreise 7/25

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 8/25

SONSTIGE TERMINE

DEU/JPN: Außenminister Johann Wadephul besucht Japan

+ ca. 02.30 Ankunft in Tokio

Wer­bung

+ anschl. Treffen mit dem japanischen Außenminister Takeshi Iwaya

+ anschl. gemeinsam Pk

+ anschl. weitere politische Gespräche

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi