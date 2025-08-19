DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.840 -1,5%Euro1,1705 -0,1%Öl65,85 -0,4%Gold3.353 +0,5%
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- TAG Immobilien erhöht Dividendenquote
Top News
Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX vor etwas höherem Start Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX vor etwas höherem Start
Qantas-Aktie verliert: Millionenstrafe nach illegalen Massenkündigungen in Pandemie Qantas-Aktie verliert: Millionenstrafe nach illegalen Massenkündigungen in Pandemie
TAGESVORSCHAU: Termine am 18. August 2025

18.08.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 18. August 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Voraussichtlich Bekanntgabe des Ausgangs im Übernahmeangebot für den TV-Konzern ProSiebenSat.1

22:00 AUS: BHP Group, Jahreszahlen (detailliert)

USA: Palo Alto Networks, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Baugenehmigungen 6/25

08:00 DEU: Sozialhilfeausgaben, Jahr 2024

10:00 BGR: Verbraucherpreise 7/25

10:00 ESP: Handelsbilanz 6/25

11:00 BGR: Leistungsbilanz 6/25

11:00 EUR: Handelsbilanz 6/25

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 8/25

14:00 POL: Verbraucherpreise 7/25

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 8/25

SONSTIGE TERMINE

DEU/JPN: Außenminister Johann Wadephul besucht Japan

+ ca. 02.30 Ankunft in Tokio

+ anschl. Treffen mit dem japanischen Außenminister Takeshi Iwaya

+ anschl. gemeinsam Pk

+ anschl. weitere politische Gespräche

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi