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TAGESVORSCHAU: Termine am 18. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 18. August

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TERMINE UNTERNEHMEN

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00:30 AUS: BHP Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Klarna Group, Q2-Zahlen

08:30 DEU: Einhell, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung (außerordentlich)

10:30 DEU: Verband der Sparda-Banken, Jahrespressegespräch, Frankfurt/M.

11:30 CHN: Xiaomi, Q2-Zahlen

12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen

DEU: Mutares, Call zu den Halbjahreszahlen

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TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Baugenehmigungen 6/26 und 1. Halbjahr 2026

08:00 DEU: Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte

Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach

Wirtschaftszweigen) Q2/26

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 6/26

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 8/26

14:15 USA: ADP Beschäftigung

14:30 USA: Im- und Exportpreise 7/26

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14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 7/26

15:15 USA: Industrieproduktion 7/26

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 7/26

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 7/26

SONSTIGE TERMINE

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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