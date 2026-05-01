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TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Mai 2026

15.05.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 18. Mai

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 IRL: Ryanair, Jahreszahlen

16:00 SWE: Tele2 AB, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Einzelhandelsumsatz 4/26

04:00 CHN: Industrieproduktion 4/26

09:00 CHE: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: NAHB-Index 5/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Hybrides Internationales Forschungsforum für Geldpolitik

Die Europäische Zentralbank (EZB) veranstalten gemeinsam mit dem Euro Area Business Cycle Network (EABCN) und das Federal Reserve Board 14. Internationale Forschungsforum für Geldpolitik.

09:00 DEU: Online-Pk Klima-Allianz Deutschland e.V. zum Gebäudemodernisierungsgesetz

12:00 DEU: Round Table zu «Wie Deutschlands Infrastruktur-Wende gelingt»

u.a. mit DIW-Chef Marcel Fratzscher. Veranstalter ist die Anwaltskanzlei Gleiss Lutz.

13:00 DEU: Internationales WDR Europaforum auf re:publica «Hard?Times, Soft Power?-?Europas?Rolle?in?der Weltunordnung» mit Ex-Kanzlerin Angela Merkel

DEU: Zweite Runde der Tarifverhandlungen für etwa 9.000 Beschäftigte der Postbank, Frankfurt/M.

BEL: Treffen der EU-Minister für Entwicklungshilfe, Brüssel

FRA: Finanzminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Paris

FRA: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments, Straßburg

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi