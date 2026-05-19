TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Mai 2026

Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst

Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!

Heute im Fokus

Uniper vor Börsencomeback? Stellantis plant neue Elektro-Kleinwagen. Alphabet und Blackstone planen gemeinsam KI-Rechenzentren mit Google-Chips. Musk unterliegt mit Klage gegen OpenAI-Chef Altman. Roche: Kooperation mit MPP bei Lizenzierung von Grippemittel Xofluza. Verdi verstärkt Arbeitskampfmaßnahmen bei der Telekom. HORNBACH setzt sich vorsichtigere Ziele.