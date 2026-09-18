TAGESVORSCHAU: Termine am 18. September 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 18. September
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TERMINE UNTERNEHMEN
11:00 DEU: Verbandstag der Sparda-Banken
TERMINE KONJUNKTUR
01:00 GBR: Verbrauchervertrauen 9/26
01:30 JPN: Verbraucherpreise 8/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise 8/26
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 8/26
10:00 ITA: Leistungsbilanz 7/26
11:00 EUR: Bauproduktion 7/26
15:15 USA: Industrieproduktion 8/26
16:00 USA: Frühindikator 8/26
JPN: Notenbank-Entscheidung
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Fortsetzung und Abschluss Internationaler Cradle to Cradle Congress 2026
10:00 DEU: Eröffnung des Tags der Schiene u.a. mit Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU)
EUR: Treffen der Euro-Gruppe und informelles Treffen der Finanzminister der EU-Staaten
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