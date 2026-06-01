TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Juni 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 19. Juni
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Hornbach Holding, Q1-Zahlen
09:00 DEU: Steico, Hauptversammlung
10:00 DEU: Quirin Bank, Hauptversammlung
10:00 DEU: Surteco, Hauptversammlung
11:00 DEU: Voltratron, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:01 GBR. GfK-Verbrauchervertrauen 6/26
01:30 JPN: Verbraucherpreise 5/26
08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 4/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 5/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q1/26
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 5/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/26
09:30 POL: Industrieproduktion 5/26
12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
SONSTIGE TERMINE
DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M.
09:00 DEU: Kiel Security Conference 2026, mit Bundesaußenminister Johann Wadephul, Außenministern von Rumänien und Estland und anderen, Kiel
11:30 DEU: OLG Köln: Verfahren von Verbraucherschützern gegen Rewe wird in zweiter Instanz verhandelt, Köln
HINWEIS
USA / CHN / SWE / FIN / HKG: Börsen geschlossen, Feiertag
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