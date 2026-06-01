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TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Juni 2026

19.06.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 19. Juni

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach Holding, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Steico, Hauptversammlung

10:00 DEU: Quirin Bank, Hauptversammlung

10:00 DEU: Surteco, Hauptversammlung

11:00 DEU: Voltratron, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR. GfK-Verbrauchervertrauen 6/26

01:30 JPN: Verbraucherpreise 5/26

08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 4/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 5/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q1/26

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 5/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/26

09:30 POL: Industrieproduktion 5/26

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

SONSTIGE TERMINE

DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M.

09:00 DEU: Kiel Security Conference 2026, mit Bundesaußenminister Johann Wadephul, Außenministern von Rumänien und Estland und anderen, Kiel

11:30 DEU: OLG Köln: Verfahren von Verbraucherschützern gegen Rewe wird in zweiter Instanz verhandelt, Köln

HINWEIS

USA / CHN / SWE / FIN / HKG: Börsen geschlossen, Feiertag

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi