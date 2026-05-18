TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Mai 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 19. Mai
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Hornbach, Jahreszahlen
10:00 DEU: Jungheinrich, Hauptversammlung
10:00 DEU: PNE, Hauptversammlung
10:00 DEU: Ottobock, Hauptversammlung
10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung
10:00 DEU: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung
10:00 DEU: Intershop, Hauptversammlung
11:00 DEU: Ionos, Hauptversammlung
11:00 DEU: Puma, Hauptversammlung
12:00 USA: Home Depot, Q1-Zahlen
12:00 GBR: Shell, Hauptversammlung
14:30 USA: PayPal, Hauptversammlung
16:00 USA: United Airlines, Hauptversammlung
16:00 USA: JPMorgan Chase & Co, Hauptversammlung
18:00 NLD: Euronext, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
GBR: Standard Chartered, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: BIP Q1/26
06:30 JPN: Industrieproduktion 3/26 (endgültig)
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 3/26 (endgültig)
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 3/26
10:00 ESP: Handelsbilanz 3/26
11:00 EUR: Handeslbilanz 3/26
14:15 USA: ADP Beschäftigung
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 4/26
SONSTIGE TERMINE
08:30 DEU: Zentraler Branchentreff Zentrale Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) zum Tag der Immobilienwirtschaft 2026 u.a. mit Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Verena Hubertz
DEU: 27. Tourismusgipfel des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), Berlin
10:00 DEU: KfW legt Gründermonitor vor mit KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher, Frankfurt/M.
10:00 DEU: Online-Pk der Commerzbank AG zur Studie «So investiert Sachsen-Anhalt»
13:00 DEU: Transatlantischen Wirtschaftskonferenz der privaten Wirtschaftsvereinigung American Chamber of Commerce in Germany (AmCham Germany)
Erwartete werden u.a. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) und der Vorstandsvorsitzende der Stihl AG, Michael Traub.
DEU: Konferenz zur Sicherung der Energieinfrastruktur, u.a. mit Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU), Berlin
FRA: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Vorschlag für Düngemittelplan vor, Straßburg
FRA: Finanzminister-Treffen der G7 in Frankreich endet - Konferenz «Kein Geld für Terror»
USA: Entwicklerkonferenz Google I/O, Mountain View
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