FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 19. November

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TERMINE UNTERNEHMEN

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08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen

10:00 DEU: Sto, Q4-Zahlen

11:00 CHE: Schindler, Capital Markets Day

13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Rational, Capital Markets Day 2026

16:30 DEU: Mutares, Investor Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Procter & Gamble, Investor Day

USA: Anthropic, voaussichtlich Börsengang Nasdaq

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TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 9/26

06:30 NLD: Arbeitslosenzahlen 10/26

08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/26

08:00 CHE: Handelsbilanz 10/26

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 9/26

11:00 EUR: Bauproduktion 9/26

11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/26 (vorläufig)

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12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 10/26

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: BGH verhandelt zu Impfschäden nach Corona-Schutzimpfung und der Frage, gegen wen Amtshaftungsansprüche geltend zu machen sind, Karlsruhe

11:00 DEU: Hybride Pk EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP»), Frankfurt/M.

11:00 DEU: BGH verhandelt zu hälftiger Teilung der Maklerprovision zwischen Käufer und Verkäufer bei Mietervorkaufsrecht, Karlsruhe

12:00 DEU: Presselunch Bundesverband Breitbandkommunikation e.V. (Breko) zu aktuellen Entwicklungen in der Telekommunikationsbranche, Berlin

12:00 DEU: Deutsch-Türkischer Automobilgipfel, u.a. mit dem türkischen Handelsminister Ömer Bolat und Bundeswirtschaftsministern Katherina Reiche, Berlin

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

CHN: Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) endet, Shenzhen

IRL: Informelles Treffen der EU-Minister zuständig für Verbraucherfragen

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi