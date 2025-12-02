DAX23.589 -1,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 -1,3%Nas23.276 -0,4%Bitcoin74.884 +0,7%Euro1,1607 ±-0,0%Öl63,21 -0,2%Gold4.204 -0,7%
TAGESVORSCHAU: Termine am 2. Dezember 2025

02.12.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 2. Dezember 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Bilfinger, Capital Markets Day

10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang Oktober 2025

USA: Kfz-Absatz 11/25

TERMINE KONJUNKTUR

FRA: OECD-Wirtschaftsausblick

06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

08:30 HUN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 10/25

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 10/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)

12:00 ITA: Erzeugerpreise 10/25

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Pressegespräch Société Générale: Kapitalmarktausblick 2026

09:30 LUX: EuGH urteilt zur gerichtlichen Zuständigkeit bei Klagen gegen Apple wegen mutmaßlichem Missbrauch des App-Stores

10:00 DEU: Online-Pk BKK Dachverband zu BKK Gesundheitsreport 2025 «Vielfalt und gesunde Arbeit»

10:30 DEU: Bundessozialgericht entscheidet, ob die Höhe des ALG II 2022 nach Preissteigerungen verfassungsgemäß war

1:30 DEU: Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) gibt Startschuss für alle baureifen Straßenprojekte

CHN: Deutsche Handelskammer in China stellt Geschäftsklimaumfrage vor

EUR: PK Nato-Generalsekretär Mark Rutte zum Außenministertreffen am 3. Dezember

EUR: Treffen der EU-Gesundheitsminister

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi